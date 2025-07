Condannato per la strage di Corinaldo altra falla nella giustizia

Un episodio che mette in evidenza le falle del sistema di sicurezza e giustizia. La fuga di Andrea Cavallari, condannato per la tragedia di Corinaldo, solleva interrogativi sulla gestione dei permessi e sulla tutela delle vittime. Come può un condannato così rischioso ottenere un permesso e scomparire nel giorno di una cerimonia importante? È il momento di riflettere su cosa non ha funzionato e come prevenire future tragedie.

Qualcosa non ha funzionato nel sistema di gestione di permessi e controlli, se un condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo (dicembre 2018, sei persone persero la vita a seguito di una tentata rapina con spray al peperoncino all’interno di una discoteca) è riuscito a far perdere le sue tracce nel giorno di permesso per il conseguimento della laurea. La vicenda di Andrea Cavallari, oggi 26enne e all’epoca dei fatti poco più che ventenne, riapre la discussione su come il sistema penitenziario italiano gestisce permessi premio e attività di reinserimento dei suoi detenuti. Cavallari, condannato a 11 anni e 10 mesi di carcere per quanto accaduto alla discoteca “La Lanterna Azzurra” di Corinaldo, era stato riconosciuto nelle sentenze come il capo della banda che, tentando una rapina con l’uso di una spray urticante, aveva causato la morte di sei persone per schiacciamento nella calca di giovani in fuga dal concerto di Sfera Ebbasta. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Condannato per la strage di Corinaldo, altra falla nella giustizia

