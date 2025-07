Orsi | All’Inter serve rinnovamento giusto vendere Dumfries

L’Inter si prepara a voltare pagina, e secondo Nando Orsi, la cessione di Dumfries potrebbe essere la mossa giusta per rinvigorire il team e affrontare la nuova stagione con slancio. Dopo alcuni anni di successi, il rinnovo passa anche dai cambiamenti nel roster: un passo necessario per restare competitivi in un calcio sempre più dinamico. Ma quali saranno le prossime mosse dei nerazzurri? Solo il tempo dirà.

Orsi parla del mercato in uscita dell'Inter, che a detta sua dovrà vendere Dumfries per rinnovarsi un po'. Le sue parole. RINNOVAMENTO – Secondo Nando Orsi, che ha parlato a Radio Radio, giusto che l'Inter ceda Denzel Dumfries: « Tutti i giocatori hanno un prezzo, ma dopo 3-4 anni giusto cambiare. Quindi anche Dumfries. All'Inter è in atto un rinnovamento. Marotta credo che a quel prezzo glielo porta in spalle. Secondo me questo rinnovamento deve essere fatto su certi giocatori che hanno dato tanto e sono stati valorizzati. Quindi giusto vendere ».