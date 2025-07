Bernardeschi nuovo idolo di Bologna ma i tifosi ricordano bene le volte che li punì… Al Dall’Ara Federico ha segnato 2 reti una in viola e l’altra in bianconero

Federico Bernardeschi, nuovo idolo di Bologna, sta conquistando il cuore dei tifosi rossoblù. Tuttavia, le memorie degli incontri passati raccontano una storia diversa: due reti segnate, una in viola e l’altra in bianconero, testimonianze delle sue sfide contro i colori che ora difende. Un passato da avversario che rende il suo inserimento ancora più intrigante. Per scoprire il vero Federico, basta ripercorrere un celebre derby dell’Appennino…

Federico Bernardeschi nuovo idolo di Bologna, ma i tifosi ricordano bene le volte che li punì. Al Dall’Ara l’ex Juve e Fiorentina. Un nuovo capitolo in rossoblù, ma un passato da avversario che ha lasciato un segno indelebile. Per capire che tipo di giocatore sia Federico Bernardeschi, basta riavvolgere il nastro a un derby dell’Appennino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bernardeschi nuovo idolo di Bologna, ma i tifosi ricordano bene le volte che li punì… Al Dall’Ara Federico ha segnato 2 reti, una in viola e l’altra in bianconero

