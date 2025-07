5 dischi per raccontare una band leggendaria: gli U2. Considerati tra i gruppi più influenti e longevi della storia del rock, Bono e soci hanno attraversato oltre quattro decenni di musica, lasciando un’impronta indelebile fatta di successi planetari, sperimentazioni sonore e impegno civile. Fare una selezione dei loro album più rappresentativi non è semplice, ma senza dubbio questi cinque dischi…

Gli U2 sono considerati uno dei gruppi più influenti e longevi della storia del rock. Bono e soci infatti, oltre ad aver attraversato insieme più di quattro decenni, hanno lasciato un’impronta profonda fatta di incassi dal vivo di svariati miliardi di dollari, sperimentazione sonora continua e impegno civile. Fare una selezione dei dischi migliori di una band ormai entrata nella leggenda non è facile, ma senza dubbio questi cinque album raccontano particolarmente bene le tappe più significative della loro carriera. I migliori album degli U2 in ordine cronologico. 5. All That You Can’t Leave Behind (2000). 🔗 Leggi su Gqitalia.it