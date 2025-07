Giro d’Italia femminile 2025 ad Aprica trionfa Anna Henderson Tappa e maglia per la britannica Terza Paladin

Il Giro d'Italia femminile 2025 si infiamma ad Aprica con un finale mozzafiato: Anna Henderson trionfa nella seconda tappa, conquistando anche la maglia rosa. La britannica della Lidl-Trek ha messo in fila le avversarie in una corsa emozionante, dimostrando grande tenacia e strategia. La sfida tra le protagoniste promette ancora grandi colpi di scena nelle prossime tappe: chi riuscirĂ a scrivere il proprio nome nel libro della storia di questa edizione?

Si chiude con il doppio colpo firmato da Anna Henderson la seconda tappa del Giro d'Italia femminile 2025, la Clusone-Aprica di 92 chilometri. Sul traguardo la britannica della Lidl-Trek precede la francese Dilyxine Miermont (Ceratizit Pro Cycling Team), sua compagna di fuga. Conquista il terzo posto Soraya Paladin ( CANYONSRAM zondacrypto), vincitrice della volata del gruppo maglia rosa, arrivato con 26'' di ritardo, davanti ad Eleonora Ciabocco (Team Picnic PostNL). Quinta la svizzera Marlene Reussser ( Movistar Team) e sesta Elisa Longo Borghini (UAE Team-ADQ) Il successo odierno consegna alla britannica della Lidl-Trek, settimo successo nella sua carriera  da professionista,  anche il primato in classifica generale.

