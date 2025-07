in arrivo tutta colpa del rock con lillo elio lastrico e naska

Preparatevi a vivere un viaggio travolgente nel mondo del rock con "Tutta colpa del rock", il nuovo film che celebra il potere salvifico e contagioso della musica. Con Lillo, Elio Lastrico e Naska, questa commedia irresistibile promette risate, emozioni e un'occasione unica di riscatto. La strada verso il riscatto inizia al cinema dal 28 agosto: non lasciatevela sfuggire!

Roma, 7 lug. (askanews) - Un ex rocker, una promessa da mantenere, una band improbabile e una sola occasione per riscattarsi: è "Tutta colpa del rock", di cui è stato diffuso il trailer, al cinema dal 28 agosto, con anteprime in tutta Italia il 9 e 10 agosto (distribuito da PiperFilm). Un omaggio al potere salvifico e travolgente della musica. Diretto da Andrea Jublin e prodotto da Mattia Guerra, il film (una produzione Be Water Film e PiperFilm, in collaborazione con Netflix) è interpretato da Lillo Petrolo, Maurizio Lastrico, Elio, Naska - per la prima volta sul grande schermo - Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo Agnese Claisse, Massimo Cagnina con Carolina Crescentini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net