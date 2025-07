Kenya la polizia lancia lacrimogeni a Nairobi per disperdere folla

Le tensioni a Nairobi continuano a crescere, con la polizia che risponde con lacrimogeni per disperdere i manifestanti e mantenere l’ordine in una città blindata. Le misure di sicurezza straordinarie e le strade chiuse segnano un momento delicato per il Kenya, dove il ricordo del Saba Saba Day si intreccia con le proteste recenti. La situazione resta critica, e la domanda è: quale sarà il prossimo capitolo di questa inquieta narrazione?

Nairobi, 7 lug. (askanews) - La polizia ha lanciato lacrimogeni per disperdere i manifestanti a Nairobi, in Kenya, dopo aver blindato la città, tra ingenti misure di sicurezza e alcune strade chiuse. Gli agenti hanno cercato di impedire che la folla si riunisse per manifestare, dopo i disordini che si sono verificati con le forze dell'ordine nelle manifestazioni delle ultime settimane, in occasione del Saba Saba Day, giornata in cui si ricorda la rivolta del 7 luglio 1990, quando i kenioti scesero in strada e chiesero il ritorno alla democrazia, con elezioni libere, dopo anni di governo autocratico dell'allora presidente Daniel arap Moi, una data importante per i diritti civili nel Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kenya, la polizia lancia lacrimogeni a Nairobi per disperdere folla

In questa notizia si parla di: nairobi - kenya - polizia - lacrimogeni

Proteste in Kenya, a Nairobi negozi chiusi e autisti fermi - Le strade di Nairobi si sono trasformate in un teatro di protesta: negozi chiusi e autisti fermi testimoniano il malcontento che scuote la capitale del Kenya.

Le proteste in Kenya continuano: 16 morti e circa 400 feriti secondo Amnesty International. Migliaia in piazza per l’anniversario delle manifestazioni anti-tasse del 2024. Giovani in rivolta contro la brutalità della polizia. Proiettili veri, lacrimogeni, media zittiti. Vai su Facebook

Kenya, la polizia lancia lacrimogeni a Nairobi per disperdere folla; Proteste in Kenya, la polizia spara gas lacrimogeni contro i manifestanti; Kenya, gas lacrimogeni sui manifestanti a Nairobi.

Kenya, la polizia lancia lacrimogeni a Nairobi per disperdere folla - La polizia ha lanciato lacrimogeni per disperdere i manifestanti a Nairobi, in Kenya, dopo aver blindato la città, tra ingenti misure di sicurezza e alcune strade chiuse. Secondo libero.it

Kenya, proteste anti governative per le strade di Nairobi: gli scontri con la polizia - (LaPresse) La polizia ha lanciato gas lacrimogeni e utilizzato un idrante nella capitale del Kenya, Nairobi, per disperdere i manifestanti ... Segnala stream24.ilsole24ore.com