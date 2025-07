Ha finto di avere un cancro terminale per ottenere soldi dai fan Si infilava nel naso il filo delle cuffie come un sondino | DJ Carey accusato di frode

Una storia che lascia senza parole quella di Denis Joseph DJ Carey, ex campione di hurling irlandese, che tra il 2014 e il 2022 ha inscenato un grido di dolore falso, fingendo di essere un malato terminale per ottenere soldi dai fan. Tra dettagli inquietanti e un inganno ormai smascherato, le sue azioni hanno scosso l’intera comunità sportiva e non solo. L’apice della sua truffa si è manifestato quando Carey ha postato online una foto...

Ex campione sportivo ha truffato i fan fingendo di avere il cancro e raccogliendo soldi per cure inesistenti. Denis Joseph DJ Carey, una leggenda dell’hurling irlandese, ha dovuto dichiarare pubblicamente colpevole di frode. Tra il 2014 e il 2022 Carey ha finto di avere di essere un malato terminale per ottenere soldi da fan e conoscenti. L’apice della truffa è stato raggiunto quando Carey ha postato online una foto dove abilmente truccato con occhiaie finte, appoggia la testa su quello che sembra un cuscino d’ospedale e nel naso ha infilato il filo delle cuffie dell’iPhone facendolo sembrare un sondino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: avere - soldi - finto - cancro

Bonus zanzariere: è il più amato ma solo alcuni modelli ti fanno avere i soldi - Il bonus zanzariere sta attirando l'attenzione degli italiani, ma non tutti i modelli consentono di ottenere il rimborso.

Si chiama #DJCarey, ed è un'ex stella dell'#hurling: fra il 2014 e il 2022 ha finto la malattia ricevendo soldi da migliaia di fan. Ora lo attendono le aule di tribunale Vai su X

Sfruttando la sua notorietà aveva detto di avere il cancro, riuscendo a convincere migliaia di persone e strappando anche aiuti economici ad alcuni di loro ma si era inventato tutto solo per ricevere finanziamenti. Ora si è dichiarato colpevole di 10 capi d'accus Vai su Facebook

Fingeva di avere il cancro per raccogliere soldi, il cavo dell'iPhone come sondino: lo scandalo in Irlanda dell'ex sportivo DJ Carey; Ex atleta atleta finge di essere malato di tumore con un cavo dell'iPhone infilato nel naso: la truffa ai dann; “Ha ingannato il fidanzato dicendogli di avere il cancro e di aver bisogno di soldi per le cure”:….

La finta malattia per raccogliere soldi: così l'ex leggenda irlandese truffava i fan - L'ex campione di hurling DJ Carey fingeva di avere il cancro, usando il cavo dell'iPhone come sondino, per ottenere denaro destinato a presunte cure ... Si legge su msn.com

Fingeva di avere il cancro per raccogliere soldi, il cavo dell’iPhone come sondino: lo scandalo in Irlanda dell’ex sportivo DJ Carey - Tra gli ingannati ci sarebbe anche l'imprenditore Denis O'Brien L'articolo Fingeva di avere il cancro per raccogliere soldi, i ... Come scrive msn.com