Ius Scholae Lollobrigida | Cittadinanza va meritata la questione non è una priorità al momento – Il video

In un contesto di impegni decisi contro l'immigrazione illegale, il governo italiano riconosce anche l'importanza di valorizzare quella legale, fondamentale per sostenere il nostro tessuto lavorativo. La questione della cittadinanza, come quella di Lollobrigida e i recenti interventi su Ius Scholae, mette in luce un dibattito attuale e complesso, dove la meritocrazia e i diritti devono trovare il giusto equilibrio. È un tema che richiede riflessione e attenzione.

(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2025 "Siamo un Governo che agisce sempre con grande chiarezza per un contrasto fermo all'immigrazione illegale e nel contempo invece valorizza una migrazione legale, in linea anche con il nostro approccio culturale che mette in condizione di avere persone che vengono a lavorare in Italia in settori nei quali non abbiamo forza lavoro tramite l'immigrazione legale. Lo si vede con la recente riorganizzazione dei flussi migratori, in cui abbiamo fatto crescere il numero di migranti dove servono e per permettere anche a loro di avere un adeguato inserimento nel mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Open.online

Ius Scholae, Lollobrigida: 'Cittadinanza va meritata, la questione non è una priorità al momento'; Lollobrigida, su Ius Scholae meno sui giornali più in Parlamento

