Moretto su Sánchez-Napoli | Affare in dirittura d’arrivo!

Il futuro di Juanlu Sánchez sembra finalmente destinato a svoltare: Napoli e Siviglia sono vicini all’accordo, con un affare in fase avanzata. Il giovane terzino spagnolo, individuato come alternativa a Di Lorenzo, sta per cambiare aria. Secondo Matteo Moretto, le ultime trattative prevedono una richiesta di 17 milioni più una percentuale sulla futura cessione, segnando un passo decisivo verso la chiusura dell’affare. L’attesa è ormai alle battute finali.

Napoli e Siviglia hanno avuto nuovi contatti nelle ultime ore per parlare di Juanlu Sánchez, 21 anni, terzino spagnolo individuato dal club azzurro come rinforzo in difesa a destra. La prima alternativa a Di Lorenzo, per intenderci. Secondo il giornalista Matteo Moretto, su X la situazione attuale vede: “Il club spagnolo chiede 17 milioni di euro più una percentuale del 10% sulla futura cessione. A inizio di questa settimana è attesa l’ultima offerta del Napoli per la definizione dell’affare. La chiusura potrebbe aggirarsi sui 15 milioni di euro. Juanlu ha già un accordo con il Napoli”, si legge nel post. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Moretto su Sánchez-Napoli: ”Affare in dirittura d’arrivo!”

