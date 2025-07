Alessandro Cattelan verso Mediaset | in quale programma lo rivedremo dopo l' addio alla RAI?

Dopo l'addio alla Rai, Alessandro Cattelan si appresta a conquistare il palinsesto di Mediaset, portando la sua energia e il suo talento in un nuovo progetto. La possibilità di vederlo nuovamente protagonista di un late show entusiasma i fan e apre scenari intriganti per la prossima stagione televisiva. Ma quale programma lo vedremo condurre? Scopriamolo insieme, perché il futuro di Cattelan promette grandi sorprese.

Nella prossima stagione televisiva, Alessandro Cattelan non sarà più un volto Rai. Ecco però dove potrebbe approdare e cosa farà secondo le ultime indiscrezioni. Alessandro Cattelan non tornerà in Rai nella prossima stagione televisiva; potrebbe però approdare a Mediaset, probabilmente con la sua consueta formula del late show. Cattelan a Mediaset: cosa farà La notizia è stata data da Affari Italiani, in un articolo a firma Hit. Nel pezzo si legge che "pare che Mediaset abbia espresso la volontà all'agente di Cattelan, ovvero Marta Donà , di essere interessata ai servigi dell'ex conduttore di X Factor".

