Ue | lo spagnolo Cuerpo ritira sua candidatura a presidenza Eurogruppo

Il mondo europeo dello spread politico si infiamma ancora: il ministro dell’Economia spagnolo, Carlos Cuerpo, ha deciso di ritirare la sua candidatura alla presidenza dell’Eurogruppo. Dopo aver conquistato consensi tra i ministri delle Finanze, un cambio di rotta sorprende tutti. Quali sono le ragioni di questa scelta e quale impatto avrà sulla scena europea? Scopriamolo insieme, perché in politica ogni mossa conta.

Madrid (Spagna), 7 lug. (LaPresse) – Il ministro dell’Economia spagnolo Carlos Cuerpo ha deciso di ritirare la sua candidatura alla presidenza dell’Eurogruppo. Lo si apprende da fonti ufficiali del ministero iberico. Le fonti spiegano che, “dopo giorni intensi trascorsi a raccogliere numerosi consensi tra i ministri delle Finanze dell’Eurogruppo e dopo i recenti contatti delle ultime ore, è emerso che il sostegno al ministro Cuerpo non raggiunge la maggioranza necessaria per garantire il successo della candidatura”. Secondo Madrid “nel contesto attuale, caratterizzato da grandi sfide per l’eurozona, è necessario promuovere l’unità ed evitare la frammentazione all’interno dell’Eurogruppo, organo chiave per il processo decisionale economico nell’Unione” e pertanto, “in un esercizio di responsabilità”, il ministro Cuerpo “ha deciso di fare un passo indietro per favorire una scelta basata sul consenso”. 🔗 Leggi su Lapresse.it