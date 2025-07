Garlasco l’impronta 33 è sudore non sangue | ecco la versione dei periti di Andrea Sempio

Nel caso di Garlasco, le recenti analisi dei periti Andrea Sempio, Luciano Garofano e Luigi Bisogno mettono in discussione le versioni ufficiali, offrendo nuovi spunti e aperture nel mistero irrisolto. Le loro contestazioni alle conclusioni della procura aprono un dibattito acceso e complesso, che potrebbe cambiare il corso della vicenda. La verità, forse, è più sfumata di quanto si pensasse, e tutto è ancora da chiarire.

Luciano Garofano e Luigi Bisogno, i consulenti nominati dal nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi, hanno depositato nuovi atti contestando le conclusioni della procura. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Garlasco, “l’impronta 33 è sudore, non sangue”: ecco la versione dei periti di Andrea Sempio

Garlasco, pm: “C’è impronta di Sempio”. Traccia inutile per i Ris - Nel caso di Garlasco contro il nuovo indagato Andrea Sempio, la Procura di Pavia evidenzia un’impronta di sempio trovata vicino al corpo di Chiara Poggi.

Garlasco, l’impronta 33 al centro del dibattito: la difesa di Sempio esclude tracce di sangue - La difesa di Sempio nel processo di Garlasco contesta l’attribuzione dell’impronta 33, spiegando che si tratta di sudore e non di una prova ematica definitiva. Da notizie.it

Garlasco, impressão digital 33 no centro do debate: defesa de Sempio descarta vestígios de sangue - La difesa di Sempio nel processo di Garlasco contesta l’attribuzione dell’impronta 33, spiegando che si tratta di sudore e non di una prova ematica definitiva. notizie.it scrive