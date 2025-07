Billy Costacurta rompe il silenzio sul figlio Achille | come sta ora

Billy Costacurta rompe il silenzio sul suo amato Achille, condividendo un percorso di forza e speranza. In un’intervista toccante, l’ex campione svela le sfide affrontate dal figlio, tra fragilità , dipendenze e rinascite, offrendo un messaggio di coraggio e resilienza. Con grande dignità , l’ex difensore del Milan e della Nazionale ha deciso di aprire il cuore, dimostrando che anche nelle difficoltà più profonde si può trovare la luce.

In un'intervista intensa e personale, Billy Costacurta si allontana per un attimo dal calcio per affrontare un tema molto più intimo: la vicenda umana del figlio Achille, oggi 20enne. Un racconto di dolore, cadute e risalite, che rompe il muro del silenzio attorno a una storia complessa, fatta di fragilità giovanili, dipendenze e il faticoso percorso verso la rinascita. Con grande dignità , l'ex difensore del Milan e della Nazionale ha deciso di condividere il peso di una battaglia familiare, combattuta giorno dopo giorno con l'amore e la forza di entrambi i genitori.

