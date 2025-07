Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dell' 8 luglio 2025 | Don Emilio si costituisce Gracia deve salvarlo dalla prigione!

Prepariamoci a un vortice di emozioni con le anticipazioni di "Ritorno a Las Sabinas" del 8 luglio 2025. In questa doppia puntata, Don Emilio si costituisce, confessando di essere l’assassino di Óscar, mettendo Gracia di fronte a una difficile scelta: trovare un avvocato per salvare suo padre dalla prigione. Cosa aspettarci nel prosieguo di questa intrigante soap? Scopriamolo insieme, perché la suspense è appena cominciata!

Scopriamo insieme cosa succederĂ nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda l'8 luglio 2025. Le trame degli episodi della Soap di Rai2 ci rivelano che Don Emilio racconterĂ alla Guardia Civile di essere lui l'assassino di Ă“scar. Gracia dovrĂ trovare un avvocato per suo padre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dell'8 luglio 2025: Don Emilio si costituisce, Gracia deve salvarlo dalla prigione!

Ritorno A Las Sabinas Anticipazioni: Don Emilio Si Costituisce! - Nel cuore di Manterana, un luogo apparentemente tranquillo si trasforma in un palcoscenico di rivelazioni sconvolgenti.

