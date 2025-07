Dumfries Inter cresce il pericolo Barcellona | i blaugrana riflettono sulla clausola cosa filtra

Il futuro di Denzel Dumfries all’Inter si fa sempre più incerto: il Barcellona, infatti, starebbe riflettendo sulla possibile clausola rescissoria del terzino olandese, alimentando le voci di un suo imminente trasferimento. Con prestazioni da protagonista in Serie A e in Europa, Dumfries rappresenta un pezzo pregiato del mercato estivo nerazzurro, e le ultime indiscrezioni suggeriscono che il suo destino potrebbe presto essere scritto altrove, aprendo nuovi scenari per l’Inter.

Dumfries Inter, le ultime sul futuro dell'esterno olandese nerazzurro nel mirino del Barcellona per il calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, Denzel Dumfries potrebbe essere una delle sorprese del mercato in entrata e uscita per l' Inter. Il terzino olandese, che si è distinto per le sue prestazioni in Serie A e nelle competizioni europee con la maglia nerazzurra, potrebbe infatti essere oggetto di una cessione importante, soprattutto in relazione alla clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro. Il Barcellona sembra essere uno dei club più interessati al giocatore, nonostante le difficoltà economiche che sta affrontando.

