Sinner sarà al Six Kings Slam 2025 | annunciata la seconda edizione

Grande attesa per la seconda edizione del Six Kings Slam 2025, il torneo di tennis più esclusivo in Arabia Saudita dal 15 al 18 ottobre. La conferma ufficiale, arrivata dal presidente dell’Autorità Generale per l’Intrattenimento Turki Alalshikh, ha acceso gli entusiasmi degli appassionati. Tra i protagonisti ci sarà anche Jannik Sinner, campione in carica e icona del circuito. Un evento da non perdere, pronto a scrivere nuove pagine di storia sportiva.

Annunciata la seconda edizione del Six Kings Slam, l'esibizione extra lusso in programma in Arabia Saudita dal 15 al 18 ottobre. La conferma è arrivata su X dal presidente dell'Autorità Generale per l'Intrattenimento, Turki Alalshikh. In campo a Riyad ci sarà anche il numero uno del mondo Jannik Sinner, campione in carica dopo il successo nell'edizione inaugurale del 2024 in tre set contro il suo rivale principale anche nel circuito Carlos Alcaraz. Anche quest'anno si tratterà di un'esibizione che non metterà in palio punti per il ranking Atp. Ricchissimo il montepremi: si parla di 7,5 milioni di dollari, di cui 1,5 solo per la partecipazione e 6 in caso di vittoria finale.

