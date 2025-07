Antenne di telefonia mobile ecco il nuovo programma Quali i siti

Arezzo si prepara a un nuovo capitolo nella gestione delle antenne di telefonia mobile. Giovedì 10 luglio sarà presentato il Programma comunale aggiornato, uno strumento fondamentale per garantire una pianificazione efficace e rispettosa dell’ambiente. Questo aggiornamento, che sostituisce il piano del 2017, mira a migliorare la qualità della copertura e a tutelare il territorio. Scopri quali sono i siti coinvolti e come cambierà il futuro delle telecomunicazioni in città.

Arezzo, 7 luglio 2025 – Verrà presentato giovedì 10 luglio il nuovo Programma comunale degli impianti di telefonia mobile per il quale l’Amministrazione ha avviato l’iter di adozione. Il documento, aggiornamento del piano approvato nel 2017, rappresenta un importante strumento per la pianificazione e la regolamentazione dell’installazione degli impianti per la telefonia mobile sul territorio comunale, con l’obiettivo prioritario di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e promuovere un corretto insediamento territoriale delle antenne. Il nuovo Programma, elaborato tenendo conto sia delle esigenze dell’Amministrazione sia dei piani di sviluppo delle reti dei gestori, mira a ridurre l’esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti, compatibilmente con la qualità del servizio, a razionalizzare la distribuzione delle nuove installazioni privilegiando supporti già esistenti, a garantire una copertura efficiente del servizio di telefonia mobile, a favorire la trasparenza e l’informazione ai cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Antenne di telefonia mobile, ecco il nuovo programma. Quali i siti

Arezzo aggiorna il piano per gli impianti di telefonia mobile: presentazione pubblica giovedì 10 luglio - Giovedì 10 luglio alle ore 9:00, nella Sala Rosa di Palazzo Comunale, Arezzo svela il nuovo piano per gli impianti di telefonia mobile.

