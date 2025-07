Leoni Juventus c’è folta concorrenza per il difensore del Parma | i bianconeri sfidano il Milan ma è quella rivale a essere in vantaggio! Cosa trapela sul futuro del difensore

Leoni Juventus, il talento del Parma che sta facendo tremare i grandi club. Con una richiesta crescente anche dalla Premier League, il giovane difensore classe 2003 si trova al centro di un duello tra i big del calcio italiano e internazionale. La sfida tra Juventus e Milan si fa sempre più serrata, ma cosa svelano le ultime indiscrezioni sul futuro del promettente calciatore? La risposta potrebbe cambiare le sorti di questa corsa di mercato.

Leoni Juventus, quanta concorrenza per il classe 2006! Il centrale è anche richiesto dalla Premier League. Come stanno le cose. Il calciomercato entra nel vivo, e uno dei nomi più caldi per la sessione estiva è quello di Giovanni Leoni, difensore classe 2003 del Parma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Leoni è diventato uno degli obiettivi più ambiti in Italia e all’estero. La sua crescita esponenziale ha attirato l’interesse di vari club, con Milan e Juventus in prima fila per aggiudicarselo. Tuttavia, le trattative non si preannunciano facili, poiché il Parma ha fissato il prezzo per il suo difensore a circa 40 milioni di euro, cifra che i club interessati dovranno mettere sul tavolo per avviare una trattativa concreta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com