Ho questo problema che purtroppo mi piace litigare | Elodie fa il dito medio a due uomini sotto il palco

Una scena che sta facendo discutere sui social: Elodie, sul palco di Comacchio, sfoggia un gesto provocatorio rivolto a due uomini. Ma dietro alla sua reazione c’è molto di più di una semplice provocazione: la cantante ha spiegato di avere una natura un po’ litigiosa. Una scelta audace o un’espressione di frustrazione? Scopriamo cosa si nasconde dietro questo gesto e come sta dividendo il pubblico.

Sta diventando virale sui social un video in cui si vede Elodie mentre fa il dito medio sul palco dell'ultimo appuntamento di 105 Summer Festival a Comacchio, che si è tenuto venerdì scorso 4 luglio. Nella clip si vede proprio la cantante mentre fa il gesto. Ma non a caso. Elodie infatti ha spiegato: "Se mi vedete un po' così è perché volevo già litigare, perché io c'ho questo problema, che purtroppo mi piace litigare. C'è uno con il cappellino che non mi sta tanto simpatico, poi quello vicino, sono due tipi, uno con il cappello e l'altro invece è un po' pelato. Non mi stanno troppo simpatici, vabbè sono cavolate andiamo avanti".