Ilrestodelcarlino.it - Fabio Mancini, il famoso modello incanta i ragazzi del "Corridoni"

"Valori, tradizione, famiglia, gentilezza", parole e significati che gli studenti non si sarebbero mai aspettati da uno degli uomini più belli al mondo, che per 16 anni ha lavorato a fianco di nomi del calibro di Giorgio Armani, Dolce e Gabbana, Hermès, conquistando copertine patinate e gigantografie iconiche. Eppure,, l’ospite che ha catturato per tre ore l’attenzione deidell’istituto superiore di Osimo, prima al "" e poi al "Campana", è tutto lì, in quelle parole, in quei significati. Ha fatto riflettere isu temi cruciali, come il rapporto con il denaro, la relazione con i genitori, i messaggi di certa musica trap, l’importanza del sacrificio, il modo in cui corteggiare una ragazza, il ruolo dei social. Temi che sono passati in maniera potente tra i