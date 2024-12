Ilnapolista.it - Dorgu, Conte vuole farne il nuovo Hakimi. Servono 30 milioni a gennaio (quest’estate ne valeva 10)

il30è uno dei primi nomi sul taccuino di Antonioe Giovanni Manna. Scrive la Gazzetta (con Vincenzo D’Angelo) che potrebbe essere acquistato già ae magari lasciato a Lecce fino a giugno.Scrive la Gazzetta:Il Napoli ha già le idee chiarissime anche per la prossima estate. Il grande obiettivo già stato individuato in Patrick, esterno tuttofare del Lecce, nel mirino di tanti top club europei. Perla scorsa estate si erano mosse anche Tottenham e Chelsea, ora lavorano forte Lipsia e West Ham. Ma il Napoli ha una strategia per evitare aste e mettere le mani sul 20enne danese, premiato in patria come miglior talento emergente del 2024., 30più bonusIl Lecce fa una valutazione altissima della sua stellina: 40di euro.