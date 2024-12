Cityrumors.it - Dal GF al tribunale, ‘scoppia’ un’altra coppia: accuse pesanti

Leggi su Cityrumors.it

Non è un periodo fortunato per le coppie formate all’interno della casa del Grande Fratello. Il 13 marzo al via il processo per una ex gieffinaOrmai da diverse settimane sta facendo discutere il caso Basciano-Codegoni. L’ultima novità è la richiesta da parte della Procura di Milano dei domiciliari per il primo visto che per il pm esiste il rischio di ulteriori atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Ma c’èformata proprio all’interno della casa che nei prossimi mesi si ritroverà davanti ad un giudice.Dal GF al(Ansa/Pixbay) – cityrumors.itLa Procura di Roma, infatti, ha chiuso le indagini e accusata una ex gieffina di stalking. La giovane ha deciso di intraprendere il percorso del rito abbreviato e il prossimo 13 marzo si troverà davanti al Gup.