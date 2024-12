Formiche.net - Cosa dice il decreto del governo sui rischi catastrofali. Scrive Pedrizzi

Leggi su Formiche.net

Il 7 novembre 2024 nel corso dell’Insurrance Summit 2024 del Sole 24 Ore, Maria Bianca Farina, presidente dell’Ania, svolgendo il tema “Il ruolo centrale delle assicurazioni sul piano economico e sociale: rafforzare la protezione su cittadini e imprese. Il punto di vista delle Istituzioni”, aveva evidenziato la grande rilevanza dell’introduzione dell’obbligo a carico delle imprese di assicurarsi contro idi calamità naturali “La norma – disse – è particolarmente importante perché ci avvicina alle best practice riscontrabili a livello internazionale e, soprattutto, perché riduce il gap di protezione delle nostre aziende”, riferendo ai partecipanti con soddisfazione di aver avuto un confronto approfondito con il, le autorità e la Sace, con il comune obiettivo di assicurare un sistema efficace ed efficiente a protezione delle imprese di tutte le dimensioni” ed annunciando anche in quella sede che “in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo, il settore assicurativo sta ultimando le attività preparatorie, come lo sviluppo di nuovi prodotti specifici per le imprese, la valutazione di offerte modulari estendibili anche a eventi meteo non inclusi nell’obbligo, la costituzione di un pool riassicurativo che garantisca la stabilità del sistema”.