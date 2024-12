Inter-news.it - Conte risponde a Marotta: «Scudetto? Scarica barile: Inter ha due squadre!»

in vista della sfida di Coppa Italia in programma giovedì tra Napoli e Lazio, in conferenza stampa ha risposto alle dichiarazioni del presidente dell’, Giuseppe, riguardo la forza della squadra partenopea e della lotta.LOTTA– Non si fa attendere la risposta di Antonioin conferenza stampa al presidente dell’, Beppe. Il tecnico partenopeo parla delle ambizioni del suo Napoli e la lotta: «Ripeto, il Direttore può dire quello che vuole. Ho lavorato con lui, penso che a fine anno se l’non dovesse vincere lonon sarebbe moltonto e non la considererebbe una buona stagione. Poi ognuno deve recitare la propria parte. Stiamo parlando di una squadra che ha duee tre quarti, quindi il nulla cosmico. L’è la favorita dall’inizio del campionato, non penso che il Direttore possa essere sereno se non vince.