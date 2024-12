Unlimitednews.it - Climate change, a Milano un convegno organizzato da Fondazione Cariplo

(ITALPRESS) – Giornata di dibattito aperto al pubblico asulla crisi climatica in corso, un eventodadal titolo: “Strategie per la transizione climatica: città e territori protagonisti”. Ilsi è tenuto al MEET Digital Culture Center e ha coinvolto ricercatori e scienziati, comunicatori e istituzioni che si sono confrontati su come porre in essere, da parte dei territori, azioni concrete di contrasto al cambiamento climatico e su come comunicare in maniera efficace la crisi climatica.f03/mgg/Unlimited News - Notizie dal mondo