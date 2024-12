Quotidiano.net - Chi è Lulù Selassiè, la sedicente principessa a processo per stalking contro Bortuzzo

Leggi su Quotidiano.net

È di nuovo sotto i riflettori, ma questa volta non c’entra il mondo patinato della tv o dei social: la 26enne influencer è accusata di. Mentre nelle aule giudiziarie è iniziato ilper atti persecutoril’ex fidanzato Manuel- campione di nuoto paralimpico che aveva conosciuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip - nel mondo dei social in tanti si chiedono chi sia l’affascinantedi origini africane. Nuotatore di talento, nel 2019è rimasto vittima di una sparatoria che gli ha leso il midollo e paralizzato le gambe, stravolgendo la sua carriera di sportivo. Chi èIl passato difficile diLa storia ManuelLe accuseChi èLucrezia ‘’ Hailé Selassié sostiene di essere la discendente di un’antica dinastia etiope - gli Hailé Selassié, appunto - e per questo di essere insignita del titolo di