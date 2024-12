Dailymilan.it - Calciomercato Milan, ma quanto vale Domenico Berardi? La valutazione

è un obiettivo didel, mal’attaccante del Sassuolo? Il Diavolo ci proverà a gennaio.Ildopo il successo contro l’Empoli pensa alla sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo, la Coppa Italia potrebbe essere un obiettivo perseguibile dalla compagine rossonera. Infatti delle velleità scudetto non è rimasto più nulla, bisogna tornare con i piedi per terra e pensare a obiettivi reali. La coppa è uno di questi.Il Sassuolo arriva a San Siro da capolista della Serie B, mentre il Diavolo avrà tutto il peso del favore del pronostico. Ma attenzione alla bestia nera, il quale quando vede rossonero si trasforma, tra l’altro il fantasista di Fabio Grosso è un uomo-mercato proprio di Furlani e Moncada. Per gennaio c’è anche il suo nome tra i profili seguiti dai meneghini.