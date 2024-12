Metropolitanmagazine.it - Bel-Air rinnovata per la quarta e ultima stagione da Peacock

Bel-Air è stato rinnovato per unada. La rivisitazione moderna della popolare sitcom degli anni ’90 Willy, il principe di Bel-Air è stataper una, che sarà l’. Lafinale sarà composta da otto episodi, meno dei 10 episodi di ciascuna delle prime tre stagioni. La notizia arriva circa tre mesi dopo la conclusione della terzadella serie. Il più recente rinnovo della terzaè arrivato prima del finale della secondadella serie. Jabari Banks, che interpreta il personaggio creato da Will Smith nella sitcom degli anni ’90, guida il cast che comprende anche Adrian Holmes, Cassandra Freeman, Olly Sholotan, Coco Jones, Akira Akbar, Jimmy Akingbola, Jordan L. Jones e Simone Joy Jones.Come la sitcom, Bel-Air segue un adolescente di nome Will (Jabari Banks), che si trasferisce da Philadelphia per vivere con la zia e lo zio nei quartieri eleganti di Los Angeles.