Beko, operai al lavoro. La segretaria Pd Schlein arriva in viale Toselli

Destinazione Roma. E’ quella dei lavoratori dello stabilimentodi Siena che non escludono di mettersi in viaggio martedì 10 dicembre, per manifestare davanti all’ingresso del ministero delle Imprese e del made in Italy in occasione della nuova riunione del tavolo nazionale. Di fronte al ministro Adolfo Urso o, in alternativa, al sottosegretario Fausta Bergamotto, siederanno oltre ai vertici aziendali, i rappresentanti sindacali, quelli del ministero del, le Regioni Campania, Lombardia, Toscana e Marche, i Comuni di Siena, Comunanza, Milano, Biandronno, Fabriano, Ancona, Carinaro e Caserta, ovvero quelli dove insistono gli stabilimenti italiani di. Intanto la vertenza sta assumendo sempre più i contorni di un caso politico: dopo la visita di Carlo Calenda, leader di Azione, agliin presidio davanti alla fabbrica di, venerdì è attesa la parlamentare Pd Laura Boldrini, che porterà la sua solidarietà ai 299 lavoratori senesi, dopo l’annuncio della chiusura a dicembre 2025.