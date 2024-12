Lapresse.it - Autonomia: Calderoli, su Lep al lavoro per soluzione da condividere in Parlamento

Milano, 3 dic. (LaPresse) – “Per quanto riguarda i Lep e relativi costi e fabbisogni standard, siamo alper unadain. Per quanto riguarda le funzioni non Lep, riprenderemo il cammino dei negoziati, dando piena attuazione alle prescrizioni della sentenza, a partire dall’applicazione del principio di sussidiarietà”. Così in una nota il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto, commenta le motivazioni della sentenza della Consulta.