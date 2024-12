Lanazione.it - Undici anni fa la tragedia del Teresa Moda, Bugetti: "Intitoliamo uno spazio pubblico"

Prato, 2 dicembre 2024 - "Penso che i tempi siano maturi per intitolare unoalle sette vittime deldel 1° dicembre 2013”. E’ la proposta che la sindaca Ilariaha lanciato stamani, 2 dicembre, al termine del suo intervento di apertura al convegno ospitato a Prismalab in occasione dell’undicesimoversario del tragico rogo alla fabbrica-dormitorioin via Toscana in cui persero la vita sette operai di origine cinese. “Sono passati 11- afferma- dunque lo possiamo fare. Ma soprattutto lo vogliamo fare per non smettere mai di ricordare quellasul lavoro e di combattere quel sistema malato basato su illegalità e complicità. Sarà l’omaggio della città di Prato a questi sette uomini e donne sacrificati sull’altare dellaa basso costo; sarà l’orgoglio di aver avuto la capacità, la forza e la perseveranza di reagire a questaper dimostrare che il distretto tessile è un’altra cosa, Prato è un’altra cosa”.