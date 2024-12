Biccy.it - Ufficio stampa chiarisce il mistero su Mariotto: “Cosa è successo davvero”

Durante l’ultima puntata di Ballando Con le Stelle, dopo l’esibizione di Amanda Lear, Guillermoha abbandonato lo studio e non è più tornato. Milly Carlucci spiazzata dall’accaduto è comunque riuscita a mantenere la calma e ha dichiarato: “Non siamo riusciti a recuperarlo, si è allontanato dal teatro“. Nelle ultime 24 ore ci sono state almeno tre versioni diverse sul motivo di questa uscita improvvisa. Roberto Alessi ha parlato di motivi lavorativi importanti, Fan Page di un presunto malore e Selvaggia Lucarelli di una serata “a briglie sciolte”. Adesso però è intervenuto anche una chiarire le cose.Guillermo, parla l’di Gattinoni.Il quotidiano Il Messaggero poco fa ha fatto sapere: “‘si è assentato perché non si è sentito bene a causa dello stress dei tanti impegni di questo periodo come stilista’.