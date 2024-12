Lanazione.it - Spartaco Banti come un treno. Isolotto rallenta, la Sancat no

Dodicesima giornata in Seconda Categoria. Nel Girone D loBarberino vince in casa per 3-0 contro la Nova Vigor Misericordia: reti segnate tutte nella ripresa, da Neri, Tribbioli e Borsotti. Alle spalle della capolista vincono solo il Pelago (3-2 sul campo del Bagno a Ripoli) e l’Albereta San Salvi (4-3 in casa contro il Santa Brigida), che mantengono il secondo posto. Salgono al quarto posto la Fulgor Castelfranco, che in casa batte 1-0 il Firenze Sud, e il Reconquista, che a San Piero a Sieve supera 2-0 il Cavriglia, grazie alle reti di Romeo nel primo tempo e di Rosi su calcio di rigore nella ripresa. Successi in trasferta per la Molinense, che a Scarperia batte 2-1 il Sant’Agata (doppio vantaggio ospite con Martelli e Butti, accorcia le distanze nel recupero Bonanni), e per la Sandro Vignini Vicchio, che vince 1-0 a Pelago contro il Carbonile, grazie alla rete di Rosari.