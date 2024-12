Liberoquotidiano.it - Sostenibilità, The Good Farmer Award: i vincitori della prima edizione

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Il Gruppo Davines, azienda attiva nel settorecosmetica professionale con i marchi per l'haircare Davines e per lo skincare Comfort zone, certificata B Corp dal 2016, in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, centro studi sulla green economy in Italia, ha premiato oggi al Davines Group Village di Parma idel 'The', iniziativa dedicata a giovani agricoltori under 35 che abbiano già avviato progetti ispirati ai principi fondamentali dell'agroecologia e dell'agricoltura biologica rigenerativa. Il Gruppo Davines attraverso il premio vuole contribuire alla diffusione di una nuova cultura di produzione agricola che sostenga la transizione ecologica e ha deciso di farlo supportando giovani agricoltori con l'assegnazione di due premi del valore di 10mila euro ciascuno che serviranno ai dueper l'acquisto di materiale e per interventi finalizzati a migliorare e sviluppare le pratiche agroecologiche già avviate.