Siria, l'appello di Usa, Germania, Gran Bretagna e Francia: «De-escalation immediata»

I governi di Stati Uniti,e Regno Unito hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sollecitando una de-in. Nel comunicato, pubblicato dal Dipartimento di Stato Usa si legge: «Stiamo monitorando attentamente gli sviluppi ine sollecitiamo la de-da parte di tutte le parti e la protezione dei civili e delle infrastrutture per prevenire ulteriori spostamenti e interruzioni dell’accesso umanitario». La nota ha poi richiamato «l’urgente necessità di una soluzione politica guidata dallaal conflitto, in linea con la risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite». Intanto, le Forze Democratichene (Sdf), sostenute dagli Stati Uniti, stanno lavorando per evacuare migliaia di curdi assediati dalle milizie filo-turche ad Aleppo, con il trasferimento verso aree sicure nel nord-est del Paese.