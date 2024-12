Biccy.it - Signora perde la dentiera in diretta a Mattino 4, il video è virale

La scorsa settimana a4 unaha perso laintelevisiva, ma nonostante questo è rimasta inper lamentarsi della situazione che stava vivendo. A raccontare l’aneddoto è stato il portale di Novella 2000.“Nel corso della puntata andata in onda ieri mattina c’è stato un momento in particolare che ha attirato l’attenzione del web e del pubblico. In studio si stava infatti parlando della situazione criminalità a Roma. A quel punto in collegamento è arrivata ospite unache ha raccontato di andare sempre in giro con lo spray al peperoncino. A un tratto è arrivata l’inaspettata gaffe. Mentre stava parlando, laha perso lain. L’ospite di4 tuttavia ha cercato di correre ai ripari e ha continuato a parlare come se nulla fosse accaduto.