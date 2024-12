Imiglioridififa.com - Segui il Calendario dell’Avvento PlayStation per vincere premi: ecco cosa fare e quando

Questo Natale,Italia invita la sua community a celebrare le festività con il magico#AstroBotXMas. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati del gaming, che unisce tradizione e tecnologia per regalare sorprese quotidiane eda sogno.Cos’è ilAstro Bot, la simpatica mascotte di, sarà il protagonista di questa iniziativa speciale. Ogni giorno, dal 1° al 24 dicembre, una casella delsi aprirà sul profilo Instagram ufficiale diItalia, svelando video esclusivi, momenti festosi e sorprese uniche. In otto giornate speciali (3, 6, 8, 10, 13, 17, 20 e 24 dicembre), oltre al contenuto digitale, i partecipanti avranno la possibilità distraordinari, tra cuiPro (disponibile anche su Amazon).