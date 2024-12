Sanremo 2025 Carlo Verdone ‘veggente’ | dopo Corsi lo spoiler su Gianna Nannini nella fiction

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – La serie di si è rivelata 'premonitrice' di lo su Lucio che è stato annunciato da Conti come uno dei 30 partecipanti del Festival, ora è saltato fuori che la canzone scritta da per Irene Grandi non è stata selezionata per la kermesse. La famosa rocker senese, parlando con i giornalisti al concerto di Monaco di Baviera, aveva confermato di aver composto un brano per l'amica e collega che presumibilmente è stato proposto per la gara del festival. Ma Irene Grandi non figura tra i 30 Big scelti dal direttore artistico Conti per la prossima edizione della kermesse e annunciati domenica 1 dicembre. Curiosamente, anche in questo caso, la nuova stagione di 'Vita da', disponibile in esclusiva su Paramount+, si è rivelata 'premonitrice'.