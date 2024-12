Sanremo 2025 Achille Lauro e la nuova presunta fiamma | chi è

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Il festival di, si sa, non è solo musica. Dopo l’annuncio dei 30 big in gara, sul web impazza il gossip. E quest’anno non c’è solo il dissing tra Tony Effe e Fedez a mettere un po’ di pepe alla kermesse canora. Gli occhi dei fan sono puntati anche su, in gara con lacognata, la giovane vincitrice dell’ultima edizione del talent di Amici di Maria De Filippi. Già, perché secondo le indiscrezioni degli ultimi mesi, ladel giudice di X Factor sarebbe proprio la sorella di Sarah, Giulia Toscano. I due, che sarebbero stati pizzicati insieme in una discoteca di Milano, non hanno mai confermato o smentito le voci sulla loro possibile relazione, lasciando spazio alla curiosità. Ma cosa sappiamo della protagonista dellalove story? Giulia è un avvocato e lavora presso la società Eteria Company.