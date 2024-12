Sport.quotidiano.net - Promozione Il Beverino mette paura alla capolista

Leggi su Sport.quotidiano.net

Vittorie della Tarros che ribalta il risultato con il Don Bosco e del Levanto, che fa lo stesso con la Forza e Coraggio. Avanza anche il Magra Azzurri. Ilcostringe laBusal pareggio, Follo e Canaletto si spartiscono la posta in palio. Tarros-Don Bosco 3-2 Marcatori: 19’ Conte, 37’, 54’ Petriccioli, 63’ Lazzoni, 81’ Agrifogli Da fuori area al 19’ Conte sblocca il match. Al 37’ Petriccioli anticipa il difensore e pareggia per poi raddoppiare sottoporta. Il 3-1 lo firma Lazzoni con un destro al volo. Agrifogli a porta vuota fa 3-2. Proteste nel finale per un rigore non concesso agli ospiti per un fallo di mano in area, non ravvisato dal direttore di gara. Forza e Coraggio-Levanto 2-3 Marcatori: 15’ rig. Ambrosi, 21’ Lissoufi, 28’, 48’ Righetti, 71’ Del Vigo Il Levanto rimedia al doppio svantaggio e risponde al rigore di Ambrosi erete di Lissoufi con la doppietta di Righetti per poi suggellare il successo con Del Vigo.