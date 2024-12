Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ospedale di Macerata: ok dell'Anac

, 2 dicembre 2024 - Disco verdeAutorità Nazionale Anticorruzione per ildi. L’ha dato l’ok alla Regione Marche per la conclusionea procedura di gara europea con l’aggiudicazione definitiva dei servizi di progettazione al costituendo Raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp) guidato dalla mandataria Mnr Progetti srl. Si tratta di un passaggio fondamentale per l'aggiudicazione definitiva dei lavori, a cui seguirà successivamente la stipula del contratto. Il termine contrattuale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è previsto in 120 giorni dalla stipula del contratto. "Il via liberasull'aggiudicazione definitivaa progettazionea nuova struttura ospedaliera dirappresenta un ulteriore e importante passo avanti nel percorso che abbiamo avviato – ha detto il governatore Francesco Acquaroli -.