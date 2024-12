Liberoquotidiano.it - "Non si ignorano 500.000 persone": sciopero generale, parla Landini

Il segretario della Cgil, Maurizio, torna are dellodel 29 novembre. "Il punto è il governo cosa risponde ora" alle 500.000che sono scese in piazza venerdì, attacca il leader del sindacato. "Stiamo chiedendo al governo in modo esplicito che riconvochi un tavolo sulla legge di bilancio, così come chiediamo agli imprenditori di aprire le trattative sui rinnovi dei contratti" aggiunge. Gli fa eco la segretaria del Pd, Elly Schlein che invita l'esecutivo "a mettere giù le mani dal diritto diche è scritto nella Costituzione, senza soffocare la voce di milioni di lavoratori". Immediata la replica del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, secondo il quale lo"è un diritto tutelato dalla Costituzione ma anche dal buon senso".