Milan Domenico Berardi torna a San Siro | il Diavolo è la sua vittima preferita Il dato clamoroso

In vista della sfida trae Sassuoloa Sane Fonseca trema: ilè la sua. IlDella serie, a volte rino.si prepara al suo ritorno a Sancon la maglia del Sassuolo, nella sfida di martedì sera valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. L’obiettivo? Far infuriare nuovamente i tifosi delgrazie ai suoi goal. Sì, perché da quando il classe 1994 gioca in Serie A, il suo feeling con i rossoneri è davvero speciale. Ilè, infatti, la squadra contro cuiha segnato più goal in carriera, ben 11.C’è, poi, unprecedente con l’attaccante neroverde assoluto protagonista: parliamo della sfida del 12 gennaio 2014, quando il giocatore – a soli 19 anni – realizzò un poker alla formazione allora allenata da Massimiliano Allegri.