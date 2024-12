Ilnapolista.it - Luis Enrique, contrariamente a quanto sostiene, non è soddisfatto della rosa del Psg (Rmc Sport)

Secondoriporta Rmc, allenatore del Psg, non èsua. Nonostante ciò, lui continua a dissimulare e anzi insiste di non voler altri calciatori in squadra. “ha assicurato in conferenza stampa,non è del tuttosuae pensa che gli manchino alcuni profili”, scrive il portale francese.Si avvicina la finestra di mercato di gennaio e il Psg potrebbe sfruttarla per sistemare lasecondo le volontà dell’allenatore. Il problema non è tanto il campionato, dove il Psg è primo senza particolari patemi. In Champions però il divario qualitativo con le altre big europee è evidente.insiste: «Non mi mancano i giocatori». La realtà è diversaha perso contro Arsenal, Atletico Madrid e Bayern Monaco in Champions e si ritrova in “grosso pericolo per la qualificazione, prima di recarsi a Salisburgo il 10 dicembre, poi ci sarà il Manchester City in casa nel gennaio 2025 e infine il viaggio a Stoccarda a fine gennaio“.