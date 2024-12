Liberoquotidiano.it - Le prime due parole di Edoardo Bove dopo l'arrivo in rianimazione: il racconto tocca il cuore

sta meglio. La prima notte al repartodel Careggi di Firenze è andata bene: ora, secondo quanto si apprende, il calciatore della Fiorentina non è più intubato, è sveglio, ha parlato con i dottori e i familiari. In netta ripresa, dunque,il malore che lo ha colpito in campo ieri sera, domenica 2 dicembre, al 17esimo minuto della partita del Franchi contro l'Inter. Buone notizieil terrore, puro, che hanno provato tutti quelli che hanno visto quella scena durissima, in primis il terrore e la disperazione degli altri calcaitori. A colpireun'aritmia che avrebbe portato a un arresto cardiaco, anche se vanno ancora individuate le cause. Per salvarlo, i soccorritori hanno usato il defibrillatore. Per tutti gli esami necessari ci vorrà del tempo. Intanto il portiere della Viola, David De Gea - che insieme ad altri compagni ha visitatonella sua stanza al Careggi - ha fatto sapere che "sta meglio".