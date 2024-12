Gqitalia.it - L’artigianato “street-quiet” delle sneaker Born Outside

Leggi su Gqitalia.it

Quando pensiamo al mondo dellowear, quello fatto di hoodie xxl,stampe underground e, neanche a dirlo,, il piùvolte tendiamo a semplificare il panorama di riferimento. Lo sa bene Alfredo Bandini, uno dei founder di, il brand di footwear che da Dubai sta cambiando il modo di concepire la più versatile tra le scarpe: labianca e le sue declinazioni. Amato da stampa e celebrities,è distribuito presso punti vendita prestigiosi come Harvey Nichols negli Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Arabia Saudita e Qatar, e su Ounass. Recentemente, il brand ha lanciato la002, inaugurando così il suo secondo capitolo nel campo del footwear di lusso. Dalla direzione creativa di Janna Arnold, ex collaboratrice di Virgil Abloh alla visione strategica del co-founder Daniel Pe fino alla meticolosa produzione in Italia,non ha più segreti (o quasi) con GQ.