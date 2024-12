Unlimitednews.it - La Final Eight di Coppa Davis in Italia dal 2025 al 2027

ROMA (ITALPRESS) – Sarà l’ad ospitare laCup8 dalal. Lo ha annunciato l’ITF nel corso della cerimonia di sorteggio degli incontri di primo turno dei qualifiers in programma a febbraio. In quanto nazione ospitante, l’è qualificata di diritto per la8 di novembre. L’Olanda,ista nel 2024, ha avuto la seconda wild card ed entrerà nella competizione a settembre, in occasione del secondo turno dei Qualifiers, ovvero gli scontri decisivi per l’accesso alla8 che da quest’anno prendono il posto della fase a gironi.Per quanto riguarda la sede, sarà Bologna, almeno il prossimo anno, a raccogliere il testimone da Malaga, la città spagnola che ha ospitato le ultime tre edizioni, comprese le due – 2023 e 2024 – che hanno visto trionfare gli azzurri di Volandri.