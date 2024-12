Terzotemponapoli.com - Juventus, Giuntoli: “Danilo-Napoli? Nessun contatto, ce lo teniamo stretto”

Il Football Director dellaCristiano, in occasione del Gran Galà del Calcio AIC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport spegnendo i rumours su un possibile trasferimento dial. Di seguito le sue parole:sue il mercato di gennaio:“Antonio Silva è un calciatore interessante come altri. A gennaioo fa vedere le carte, bisogna stare attenti e vigili.? In questo momento è il nostro capitano e ce lo. Dietro siamo ridotti ai minimi termini, non abbiamo parlato nè con lui nè con il. Il nostro obiettivo è tenere tutti e rinforzare la difesa. Attacco? Siamo fiduciosi nel ritorno di Milik, lo stiamo aspettando e crediamo molto in lui”.Sulla stagione disputata dallafin qui: “Per noi è un anno particolare, ci sono tantissime assenze e ci stiamo aggrappando alle qualità del gruppo.