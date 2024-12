Movieplayer.it - James Norton e Niamh Algar nel primo trailer della serie drammatica Playing Nice

Leggi su Movieplayer.it

È stato diffuso ildiche racconta il devastante errore commesso in un reparto di ostetricia e il terribile dilemma che ne segue. L'incubo di ogni genitore viene immortalato nella nuovaStudiocanal, che vede come protagonisti. Lo show segue un terribile errore avvenuto nel reparto di ostetricia di un ospedale. Potete vedere ildi seguito. Nikolaj Coster-Waldau estarstorica King and Conqueror La trama e il castInsono gli amorevoli genitori Pete e Maddie. La coppia scopre che il loro bambino è stato scambiato alla nascita in seguito a un errore ospedaliero e si trovano di fronte a un terribile .